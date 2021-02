Das Ibiza-Hotel in Bad Gastein

Das Grand Hotel de l'Europe war laut Ermittlern ein Hauptquartier der Ibiza-Hintermänner. Einmal mehr laufen die Stränge des Politkrimis in Salzburg zusammen. Eine Spur führt ins Kanzleramt.

Der Schauplatz für ein weiteres Kapitel im Ibiza-Krimi könnte der lebhaften Fantasie eines Hollywoodregisseurs entsprungen sein. Mitten im Gasteiner Tal, an einer der Topadressen im einstigen Nobelskiort in Bad Gastein, laufen laut geheimen Ermittlungsakten einige der Fäden in der Ibiza-Affäre zusammen. Im ehemaligen Hotel und jetzigen Appartementhaus de l'Europe residierten die Ibiza-Hintermänner, der Wiener Anwalt M. und der Detektiv H.

Der Wiener Innenstadtanwalt M., der das Video auch mehreren Parteien - angeblich erfolglos - zum Kauf angeboten haben ...