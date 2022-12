Das übliche Tauwetter steht bevor

Am Weihnachtswochenende sind fast frühlingshafte Temperaturen möglich. Wann es wo zuletzt weiße Weihnachten gab.

Das war's vorerst mit dem Winter. Wie häufig kurz vor Weihnachten steht Tauwetter bevor. "Der Trend geht auf jeden Fall zu sehr milden Weihnachten", hieß es am Sonntag bei der ZAMG, die bald nicht mehr so heißen wird. Chancen auf weiße Weihnachten? Insgesamt "sehr gering", wenn auch in manchen Tälern "doch möglich".

Bereits am Montag beginnt es laut Prognose ab Höhen von 1000 bis 1500 Metern "deutlich milder" zu werden. Bis sich die warme, vom Atlantik kommende Luft ...