Aus für ZAMG: Das berühmte Wetterkürzel verabschiedet sich

Es ist wohl eines der bekanntesten Kürzel Österreichs, das es ab 1. Jänner 2023 nicht mehr geben wird: ZAMG. In der Langversion heißt das Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik - und steht vor allem für eines tagtäglich im Mittelpunkt der Öffentlichkeit: das Wetter. Schneefallgrenzen, Tageshöchstwerte, Hoch- und Tiefdruckgebiete sowie Prognosen und vieles mehr lieferte die altehrwürdige Institution via Zeitung, Radio oder TV in die heimischen Haushalte. Gegründet im Jahr 1851 (als "k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus") verlieh das ...