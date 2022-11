Der lange Kampf um die Rückgabe der Federkrone

Der aztekische Tänzer Xokonoschtletl Gómora kämpft seit rund 35 Jahren darum, dass Österreich den weltweit einmaligen Federkopfschmuck der Azteken an sein Heimatland Mexiko zurückgibt.

"Wir brauchen dieses Symbol, um zurückzukehren zu den alten Wurzeln unserer Kultur", sagt Xokonoschtletl Gómora. Der bald 72 Jahre alte Mexikaner, laut Wikipedia als Antonio Gómora zur Welt gekommen, sitzt beim SN-Gespräch in einem kleinen Landgasthof in einer Salzburger Umlandgemeinde. Mit ruhiger, fester Stimme erzählt er vermutlich zum x-tausendsten Mal, was seit dreieinhalb Jahrzehnten sein wichtigstes Anliegen ist: Jener grün-goldene Federkopfschmuck, der nach der spanischen Eroberung Mexikos vor etwa 500 Jahren nach Europa und dann in den Besitz der Habsburgermonarchie ...