Junge Männer, die im Ausland ihren Zivildienst leisten wollen, müssen sich früh engagieren. Ihre Erfahrungen sind besonders.

Ihre Motive waren durchaus unterschiedlich, aber als Gedenkdiener in Polen haben zwei junge Wiener recht ähnliche Aufgaben. Die 18-Jährigen absolvieren ihren zehnmonatigen Wehrersatzdienst in zwei jüdischen Museen in Krakau und Warschau.

Christoph Schwarzecker ist im Galicia Jewish Museum ...