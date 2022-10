Die Achenseebahn schnauft noch nach dem Neustart

Alte Dampfloks und die Strecke wurden mit Millionenaufwand generalsaniert. Die mehr als 130 Jahre alte Bahn zählte in der ersten Saison nach der Insolvenz und Corona bisher rund 65.000 Fahrgäste. Damit sei man aber zufrieden, denn es fahren weniger Züge als früher üblich, heißt es bei der neuen Betreibergesellschaft.

Ein Jahr nach ihrem 130-Jahr-Jubiläum im Jahr 2019 schlitterte die Achenseebahn in Tirol in die Pleite. Letztlich sprang das Land Tirol ein und nun schnauft die Bahn auf der sieben Kilometer langen Strecke von Jenbach zum 440 Meter höher gelegenen Achensee wieder. Die letzte nur mit Dampf betriebene Zahnradbahn Europas ist nun eine Tochter der Zillertaler Verkehrsbetriebe. In der ersten Saison nach zwei Jahren Pause wurden bisher rund 65.000 Fahrgäste befördert. Zum Vergleich: In den Jahren vor der Pandemie - ...