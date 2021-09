Die Finanz lässt bei Ermittlungen gegen Bischof Schwarz nicht locker

Die Finanzstrafbehörde gibt sich mit der Einstellung der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Bischof Alois Schwarz wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung nicht zufrieden. Macht die Anklagebehörde nicht selbst weiter, muss erstmals ein Richtersenat den Fall prüfen.

Die Finanzbehörden in Kärnten wollen erreichen, dass der nach Niederösterreich versetzte Bischof Alois Schwarz doch noch wegen Steuerhinterziehung in seiner Amtszeit in Kärnten angeklagt wird und sich vor Gericht verantworten muss. Die Finanzstrafbehörde brachte deshalb einen Fortführungsantrag bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein, wie die Anklagebehörde am Donnerstag auf SN-Anfrage bestätigte. Von der Finanz war keine Auskunft zu erhalten.

Dieses Strafverfahren war im August nach monatelanger Prüfung durch die Oberstaatsanwaltschaft und das Justizministerium eingestellt worden. Es geht ...