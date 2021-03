"Die Intensivstationen waren auch vor Corona schon belegt"

165 Covid-19-Patienten werden in Wien derzeit auf den Intensivstationen behandelt. Mehr bereits als bei der zweiten Coronawelle im Herbst. Die Tendenz ist steigend, so wie in vielen anderen österreichischen Bundesländern auch. Immer wieder wird daher davor gewarnt, dass diese Entwicklung die Möglichkeiten der Spitäler übersteigen könnte. Aber was heißt das konkret?

Der kommende Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), Walter Hasibeder, sagt, dass die Intensivstationen auch vor Covid-19 meist zwischen 90 und 95 Prozent ...