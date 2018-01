Die Jäger der verlorenen Stammbäume

Immer mehr Menschen wollen ihre Familiengeschichte erforschen. Dabei kommt so manches Geheimnis zutage. Aber nur, wenn man es richtig anstellt.

Was hat die berühmteste Schweizer Mumie mit dem britischen Außenminister zu tun? Die Antwort überrascht: Sie sind miteinander verwandt. Erst kürzlich konnten Wissenschafter die Identität der äußerst gut erhaltenen Mumie identifizieren, die 1975 in einer Gruft in der Barfüßerkirche in Basel entdeckt worden war. Es handelt sich um die Pfarrersfrau Anna Catharina Bischoff, die 1787 an Syphilis starb. Man gehe davon aus, dass sie sich bei der Pflege Kranker infiziert habe, hieß es. Die Forscher konnten das Rätsel dank historischer Dokumente, der Hilfe eines Ötzi-Experten und DNA-Analysen lösen. Dabei kam auch ans Tageslicht: Bischoffs Ururururururenkel ist Boris Johnson. Der twitterte, die Information sei "sehr aufregend". Seine Vorfahrin sei "eine Pionierin der Sexualmedizin" und er sei "sehr stolz".