"Die Liebe hat mich stets geführt im Leben"

Johanna schreibt gern Liebesbotschaften. Auch wenn es das Leben nicht immer gut mit ihr meinte: Den Glauben an die Liebe hat sie nie verloren.

"Es möge das Licht der Liebe in allen Herzen brennen, weil es uns wärmt, wodurch immer wieder Gutes in unserem Leben gedeiht", schreibt Johanna Thier in einem ihrer Gedichte. Als Dichterin würde sie sich aber trotzdem nicht bezeichnen, sagt sie. Sie sei nur "eine einfache Frau".

Johanna, 68 Jahre alt, daheim in der Steiermark, in St. Stefan im Rosental. Wir telefonieren, Johanna hat sich viel Zeit genommen dafür, sie erzählt ihre Geschichte, möchte auch über ihr telefonisches Gegenüber ...