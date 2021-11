Die Söhne bettelten: "Papa, erzähl uns vom Krieg"

Als Kind war Johann Spatzenegger in den Krieg gezogen, der Jugend beraubt 1948 heim gekehrt. Im Vorjahr starb er fast 93-Jährig an Corona. Seine schrecklichen Kriegserlebnisse hat er nicht für sich behalten.

"Ich habe ihn sehr geliebt." Mit diesem Satz schloss Katharina Spatzenegger einen berührenden Brief, den sie vor einigen Wochen an die SN-Redaktion schickte. Darin erzählte sie vom Leben ihres Mannes Johann, der am 8. November 2020 gestorben war. Nun sitzen wir in ihrer Stube in St. Georgen, jedes Bankerl, Tische, Türen, Schränke hat ihr Hansi in liebevoller Handarbeit hergestellt. Seit den 1950er-Jahren hatte er sich vom Lehrling zum angesehenen Tischlereibesitzer hochgearbeitet.

"Ein Jahr ist es her, seit er ...