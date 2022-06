Die Stadtstraße in Wien wird ein Fall für ein Höchstgericht

Der Verwaltungsgerichtshof muss sich mit dem umstrittenen Projekt der Stadtstraße in Wien-Donaustadt befassen. Die Umweltschutzorganisation Virus gab diesen Schritt am Donnerstag gemeinsam mit Bürgerinitiativen bekannt. Die Revision richtet sich gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, die von der Stadt Wien beantragten Änderungen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung zu genehmigen. Dabei ging es unter anderem um Nacht- und Wochenendarbeiten. Die Projektgegner argumentieren, die Stadtstraße funktioniere ohne die vom Bund gestoppte Wiener Nordostumfahrung für sich allein nicht. Beantragt wurde auch eine aufschiebende Wirkung der Beschwerde. Die Arbeiten an der Stadtstraße laufen.