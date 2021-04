Doping: OGH-Urteil lässt Ex-Radprofi Denifl hoffen

Der Oberste Gerichtshof hob die Dopingurteile gegen die Ex-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf teilweise auf. Denn Österreich sei nicht verpflichtet, im Ausland begangene Dopingvergehen zu verfolgen. Genau das könnte Ex-Radfahrern wie dem Tiroler Stefan Denifl in ihren Berufungsverfahren nützen. Denifl hatte im Rahmen der "Operation Aderlass" mit zwei Jahren teilbedingter Haft die bisher strengste Strafe in Österreich erhalten.

Am Freitag werden die Strafprozesse gegen die Ex-Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke (beide 28) am Landesgericht Innsbruck zum Teil wiederholt. Das ist nötig, weil der Oberste Gerichtshof (OGH) die Urteile gegen die geständigen Dopingsünder bei der "Operation Aderlass" in zwei Punkten aufgehoben und eine Neuverhandlung angeordnet hat.



Höchstrichter: Erstgericht hat Tatvorwürfe im Ausland nicht korrekt bewertet

Das Höchstgericht stellte Anfang 2021 fest, dass das Erstgericht jene Tatvorwürfe, die sich ...