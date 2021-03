Durchimpfung in Schwaz: Wer sich nicht anmeldet, geht leer aus

20.000 Anmeldungen gibt es bereits für die Impfaktion im Tiroler Bezirk Schwaz. Auch der Bezirk Hermagor will durchgeimpft werden.

In Tirol laufen die Vorbereitungen für die Durchimpfung des Bezirks Schwaz auf Hochtouren. Bereits am 11. März soll begonnen werden, die 84.000 Bewohnerinnen und Bewohner gegen das Coronavirus zu immunisieren. 100.000 Dosen Impfstoff stehen zur Verfügung. Grund ist, dass sich vor allem in Tirol die südafrikanische Coronavariante ausbreitet. Noch ist der Cluster überschaubar, durch die vorgezogenen Impfungen soll die Ausbreitung der Virusvariante unterbunden werden. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet. Das Land Tirol hat die Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen ...