"Verfrühtes Ostergeschenk": Die Freude über Durchimpfung im Bezirk Schwaz ist groß

Um die Südafrika-Variante einzudämmen, wird in Tirol eine Großimpfaktion gestartet. Die wird auch international beobachtet.

Aufatmen in der Gemeinde Mayrhofen im Zillertal nach dem harten Lockdown, der aufgrund der starken Ausbreitung der Südafrika-Variante verhängt wurde. Nicht nur, weil die Testpflicht für Ausreisende aus der Gemeinde nicht mehr verlängert wird, sondern auch, weil im Bezirk Schwaz demnächst jeder, der will, geimpft werden kann. Monika Wechselberger, Bürgermeisterin von Mayrhofen, spricht im SN-Gespräch von einem "verfrühten Ostergeschenk". Denn der Unterländer Bezirk Schwaz steht nach einer Häufung von Fällen der südafrikanischen Coronavariante plötzlich im Impffokus. In dem rund 84.000 ...