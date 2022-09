Ein Baum als Symbol für ein ganzes Leben: Peters Platz unter dem Nussbaum bleibt nun leer

Vor vier Wochen ist Peter gestorben. Als Kind hatte er einen Baum gepflanzt, der seine Familie bei jedem Blick aus dem Fenster an ihn erinnert.

"Unter seinem Nussbaum, da ist er, wenn es heiß war, so gern im Liegestuhl gelegen", sagt Maria und blickt aus dem Küchenfenster, von wo sie den perfekten Blick auf den Baum hat. Mitten im Garten steht er, die ersten Blätter werden schon braun, einiges an Laub hat sich schon in der Wiese gesammelt. "Was dieser Baum an Laub verliert! Das wird im Herbst wieder viel Arbeit heuer", sagt sie. Eine Arbeit, die aber jeder gern macht, denn die ganze Familie ...