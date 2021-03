Das Spital in Zams war das erste Krankenhaus in Österreich, das von der Coronapandemie voll getroffen wurde. Inklusive des Eigentümers: eines Frauenordens.

Es war der 12. März 2020, als der erste Covid-Patient, ein Mann (45) aus Ischgl, ins Spital in Zams eingeliefert wurde. Das Krankenhaus, das für die medizinische Versorgung des Tiroler Bezirks Landeck verantwortlich ist, war vorbereitet. "Es war klar, dass Ischgl und St. Anton Coronahotspots sind und dass da was auf uns zukommt", erzählt Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler. Zudem hätten viele Mediziner Kontakt zur Kollegenschaft in der Lombardei (Italien) gehabt, wo zu diesem Zeitpunkt die medizinische Versorgung der Covid-Patienten in den ...