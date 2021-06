Ein Neuanfang auf Bali nach dem Tod der Tochter: "Dort, wo mein Herz aufgeht, bin ich richtig"

Katharina Kaesbach lebt auf Bali und badet jeden Tag in Dankbarkeit, wie sie sagt. Das, obwohl 2019 ihr einziges Kind bei einem Unfall starb.

"So habe ich mir den Winter immer vorgestellt", schwärmt Katharina Kaesbach, "32 Grad untertags, 22 in der Nacht, einfach herrlich. Unter der Kälte in Europa habe ich immer sehr gelitten." Es ist Kaesbachs zweiter Winter auf der indonesischen Insel Bali im Indischen Ozean. Im Oktober 2019 war sie mit ihrem Mann Christian hierher ausgewandert. Für immer? "Wer weiß schon, wohin der Weg uns noch führt. Unsere Reise ist ja noch lang nicht zu Ende."

Kurz zuvor war ihre ...