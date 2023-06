Theresa ist Salzburgerin, Michael kommt aus den USA. Seit 2010 leben sie mal in ihrer Heimat, mal in seiner. Oder sie lieben sich trotz Ferne.

Diese Frage hören Theresa und Michael vermutlich am öftesten: "Wie lange bleibt ihr?" Wie lange bleiben die beiden wohl diesmal in Salzburg? Wie lange danach wieder in den USA?

Theresa ist 40 Jahre alt und stammt aus dem Flachgau. In Salzburg hat sie die Matura gemacht und studiert, ist vier Jahre ins Ausland gegangen, um ihren Doktor zu machen. "Danach wollte ich in die Forschung, habe mich an verschiedenen Unis in englischsprachigen Ländern beworben, in den USA, Kanada ...