Ein Radiosong, den sie aufgedreht hat: Von der Liebe zum Wort

Das Ringen um ein Wort, eines mit sanfter Melodie und voller Wahrhaftigkeit, erweist sich wie jede Liebesbeziehung als harte Arbeit.

Wann es mit uns passiert war? Und wie? Darauf gibt es keine Antwort. Jedenfalls keine eindeutige. Das ist seltsam. Jedem Anfang wohne ein Zauber inne, heißt es bei Hermann Hesse. So ist das üblicherweise. Der erste Blick. Das erste Wort. Die erste, vorsichtige Berührung. Ein erster Kuss, der eher ein verlegenes Hauchen ist. Später verklärt sich dieser Zauber. Später, was nichts anderes bedeutet als: beim Älterwerden, wird der Zauber des Anfangs zementiert zu einer mächtigen Erinnerung. So wie bei einem ...