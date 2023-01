"Mit uns, das ist so eine Yin-Yang-Geschichte"

Petra und Stefan aus Kuchl haben sich vor bald 12 Jahren kennengelernt - klassisch auf einer Hochzeit. Zwei, die sich immer wieder anschubsen.

Das Guten-Morgen-Bussi muss sein. Die Umarmung, bevor in die Arbeit aufgebrochen wird. "Unsere Liebe ist immer da, egal ob in einer WhatsApp-Nachricht, in einem Blick, der alles sagt, in einer einfachen Geste, wenn man gerade nicht zusammen ist, oder einfach nur beim Hand-in-Hand-spazieren-Gehen." Mit diesen Worten beschreibt Petra Baumann ihre Gefühle zu ihrem Mann Stefan. "Seit fast zwölf Jahren ist unsere Liebe da, wird niemals weniger, manchmal kurz blass, meistens stärker und immer wieder anders." Dann strahlen sich die beiden ...