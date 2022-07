Wenn eine Mutter und ihr Sohn die Rollen tauschen müssen

Johanna hat sich als alleinerziehende Mutter 22 Jahre lang um ihren Sohn gekümmert. Nach einer Erkrankung musste er sie umsorgen.

Johanna kann sich noch gut an den Tag erinnern, 22 Jahre ist es her, ihr eineinhalbjähriger Sohn war wieder krank. Er hatte schon den ganzen Tag gebrochen, fünf Ladungen Wäsche warteten darauf, endlich gewaschen zu werden, Johanna war noch beim Kochen, Sohn Hannes auf ihrem Arm. "Da kam er von der Arbeit heim und sagte zu mir: ,Du bist nicht mehr schön.' Ja, kein Wunder, natürlich habe ich mich nach so einem Tag nicht mehr schön zurechtgemacht für ihn, so ...