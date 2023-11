Die Arbeit als Hotelier brachte Andreas in ferne Länder. Immer an seiner Seite waren seine Frau Rita und die Kinder.

An der Rezeption in der Hotellobby stehen sie sich zum ersten Mal gegenüber. Es ist ein Tag im Jahr 1969. Rita und Andreas sind damals junge Erwachsene. Sie ist 19, er 21 Jahre alt. Beide besuchen die Hotelfachschule in Wien. ...