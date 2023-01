Entdeckungen im SN-Fotoarchiv: Ein Bild und seine Geschichte

Ein Foto erzählt. In unserer losen Serie "Großaufnahme" beforschen wir alte Bilder mit aktuellem Bezug - und ihre Geschichte. Heute geht es um ein wunderschönes Panoramabild vom Großglockner.

Über den Bergen im Hintergrund hängen Wolken, aber die Aussichtsterrasse im Vordergrund liegt in der Sonne. Die Tische sind gut besetzt. Der Herr links im Vordergrund mit hellem Pullover und Hut vertieft sich gerade in einen Prospekt, an anderen Tischen wird gegessen und getrunken, ein Kellner nimmt Bestellungen auf. Eine entspannte, gemütliche Stimmung mitten in den Bergen. Der Blick von der Terrasse des 2132 Meter hoch gelegenen Glocknerhauses ist bekannt, ja geradezu berühmt. Über das Gletscherfeld der Pasterze schweift das ...