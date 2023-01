Wieso das Rennen am Arlberg "Kandahar" heißt

Englischen Skipionieren sei Dank. Der älteste Ski-Klassiker "Arlberg Kandahar" feiert in St. Anton seinen 95. Geburtstag.

Eine von 852 alpinen Skiveranstaltungen dieses Winters (laut Kalender des Internationalen Skiverbands FIS) trägt den wohl geschichtsträchtigsten Namen dieses Sports: das Arlberg-Kandahar-Rennen am 14. und 15.Jänner in St. Anton, ausgeschrieben für Damen. Auch wenn Lauberhorn in Wengen (erstmals 1930) und Hahnenkamm in Kitzbühel (erstmals 1931) glorreicher sein mögen, so ist Kandahar in der Bedeutung des Skisports noch um einen Deut höher anzusetzen. Wohl kaum einer der Damen ist, wenn sie sich vom Startplatz unterhalb Kapalls Richtung Tal hinabstürzen, bewusst, welche Tradition ...