Ernst August wehrt sich gegen das Urteil

Anwälte des Adeligen protestieren in offenem Brief bei Justizministerin.

Nach der Verurteilung von Prinz Ernst August von Hannover zu zehn Monaten bedingter Haft und der Verhängung zahlreicher Weisungen durch eine Welser Richterin haben dessen Verteidiger jetzt Berufung wegen Nichtigkeit und Strafe angemeldet. Und sie wenden sich in einem offenen Brief an die grüne Justizministerin Alma Zadić, in dem die Rechtsanwälte Otto Dietrich und Malte Berlin heftige Kritik an der Verfahrensführung des Landesgerichtes Wels üben.

Es habe zahlreiche Verstöße gegen die Covid-Schutzmaßnahmen gegeben, "Hochrisikopatient" Ernst August von Hannover ...