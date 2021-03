Wie die Grünauer ohne Ernst August leben

"Der Prinz", wie ihn die Einheimischen nennen, zog sich seit einigen Jahren zurück. Einige sind froh: Sie hatten Angst vor dem Adeligen.

Der Mythos Seiner Königlichen Hoheit Prinz Ernst August von Hannover wird in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) weiter hochgehalten. Selbst wenn der "Prügelprinz", wie ihn deutsche Boulevardmedien schimpfen, in den kommenden drei Jahren die wildromantische Gegend nicht betreten darf. Das verfügte, wie berichtet, das Landesgericht Wels: Denn neben der Verurteilung zu zehn Monaten bedingter Haft wurde ihm unter anderem die Weisung erteilt, sich einen anderen Wohnsitz zu suchen als das Anwesen Auerbach in Grünau. Herr Hannover, wie ihn die Richterin ...