Erste Landeshauptstadt unterstützt Klimakleber

Während in Wien weiter gegen die Gaskonferenz protestiert wird, beschloss Bregenz, die Forderungen der Klimaaktivisten zu unterstützen.

Mitglieder von „Extinction Rebellion“ machten am Mittwoch ihrem Unmut über die Gas-Konferenz im Wiener Marriott-Hotel Luft. Im Zuge einer Protestaktion färbten die Aktivisten sechs Brunnen grün ein. Im Bild: Der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz.

Aus Protest gegen die Gaskonferenz haben in Wien Mitglieder der Extinction Rebellion sechs Brunnen grün gefärbt. Zusätzlich zur Färbung der Brunnen hinterließen die Aktivistinnen und Aktivisten die Graffiti-Botschaft "Grünes Gas = dreckige Lüge" an den betroffenen Orten. Am Dienstagabend wiederum störten Mitglieder von BlockGas lautstark ein Abendessen der Teilnehmer. Bei den vier Aktivistinnen und Aktivisten handelt es sich nach Angaben der Polizei um drei Frauen aus Großbritannien und einen Mann aus Deutschland.

Zuvor hatten in Wien Tausende Menschen ...