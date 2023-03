Gas-Konferenz in Wien - Aktivisten mit Protest bei Brunnen

Mitglieder von "Extinction Rebellion" haben am Mittwoch ihrem Unmut über die Gas-Konferenz im Wiener Marriott-Hotel Luft gemacht. Im Zuge einer Protestaktion färbten die Aktivisten sechs Brunnen grün ein. Das gaben sie am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Zusätzlich zur Färbung der Brunnen hinterließen die Aktivistinnen und Aktivisten die Graffiti-Botschaft "'Grünes Gas = dreckige Lüge'" an den betroffenen Orten. Die Industrie sei unglaubwürdig, hieß es darin.

BILD: SN/APA/ALEX HALADA/ALEX HALADA Bereits am Dienstag kam es zu einer Demonstration gegen die Konferenz.