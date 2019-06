Erzbischof Lackner wenig erfreut über Aussagen des Nuntius

Der neue Vatikan-Vertreter in österreich bezeichnet die Versetzung des früheren Kärntner Bischofs Alois Schwarz nach St. Pölten als "Beförderung" und nimmt den Oberhirten in Schutz. Während Kardinal Christoph Schönborn dazu öffentlich schweigt, widerspricht Salzburgs Erzbischof Franz Lackner: Er betont, er habe bei den zuständigen Stellen in Rom eindringlich appelliert, in dem Fall gehe es um die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche in Österreich.

SN/kathpress Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner (rechts) mit dem neuen päpstlichen Vertreter in Wien, dem Spanier Pedro Quintana López. In der Diskussion um den früheren Kärntner Bischof Alois Schwarz sind die beiden Erzbischöfe nicht einer Meinung.