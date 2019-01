Experte zu Frauenmorden: "Den Tätern fehlt es oft an Selbstwert"

Nach fünf Frauenmorden innerhalb weniger Wochen tobt eine heftige Diskussion über die Ursachen. Oft seien die Täter Männer, die Trennungen nicht verwinden könnten, sagt Kriminalpsychologe Wolfgang Marx.

Seit Jahresbeginn wurden in Österreich bereits fünf Frauen ermordet. Die SN sprachen darüber mit dem Wiener Kriminal- und Notfallpsychologen Wolfgang Marx.

Angesichts der vielen Mordfälle seit Jahresbeginn stellt sich die Frage - sinkt die Hemmschwelle, was tödliche Gewalt gegen Frauen betrifft? Marx: Was schwere Gewalt mit Todesfolge betrifft, liegen wir im Europa-Vergleich laut Eurostat-Statistik 2015 unterdurchschnittlich. Im EU-Schnitt sind es 0,69 Fälle pro 100.000 Einwohner, in Österreich sind es 0,57. Ungewöhnlich ist, dass in Österreich mit 56,36 Prozent die meisten Opfer Frauen sind, EU-weit sind 36,4 Prozent der Opfer Frauen. Damit liegen wir in Europa an der Spitze. Ob man daraus ableiten kann, dass der österreichische Mann vorrangig Frauen umbringt - damit muss man aber vorsichtig sein. In Ländern mit hohen Mordraten ist auch der Männeranteil unter den Opfern deutlich höher. Es sieht so aus, dass dort, wo deutlich mehr Tötungsdelikte passieren, Männer häufiger Opfer sind.