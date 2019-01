Ein abweichendes Werteverständnis und wenig Einsicht: Gewalttäter lassen sich kaum von ihren Plänen abbringen. Eine Expertin erklärt, warum das so ist.

Frauen als Opfer von Gewalttaten: Die psychiatrische Sachverständige Adelheid Kastner erklärt die Hintergründe.

Seit Jahresbeginn wurden fünf Frauen getötet … Adelheid Kastner: Diese aktuelle Häufung ist zufällig. Allerdings dürfte es schon eine relevante Zunahme bei Gewalt in Beziehungskonstellationen geben. Bei der unglaublichen Menge an Beziehungen, die es in Österreich gibt, reden wir aber von einer Häufung im Promillebereich. Laut Statistik dürfte es aber einen generellen Trend geben: Bei den Delikten gibt es eine überproportionale Häufung von Menschen mit Migrationshintergrund - verglichen zum Anteil an der Bevölkerung. Vorsichtig formuliert, kann das vielleicht mit tradierten Ehrvorstellungen und paternalistischen Wertevorstellungen zusammenhängen. Und man weiß aus der Kriminologie, dass Menschen in Zeiten erhöhter Unsicherheit und prekärer Bedingungen eher zu "todsicheren" Lösungen greifen.