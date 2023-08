Fall um Tausende Abmahnbriefe: IT-Mann ist dritter Beschuldigter

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft fand ein E-Mail, in dem das planmäßige Abkassieren von Firmen skizziert ist.

Im Vorjahr löste eine Welle von Zehntausenden Abmahnbriefen eines Anwaltes an Unternehmen in Österreich wegen der Verwendung von Google-Schriften auf ihren Homepages große Aufregung aus. Jetzt gibt es einen neuen Beschuldigten.

Etwas mehr als ein Jahr nach der Aufregung über Tausende Abmahnbriefe an kleine und mittlere österreichische Unternehmen, in denen ein Rechtsanwalt im Namen seiner Mandantin Vergleichsangebote zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten gemacht hatte, gibt es in dem Fall eine spannende Entwicklung. ...