Bei der Suche nach der Ursache für den Großbrand Ende November in Hallstatt konnte die Polizei nun eine vorsätzliche Brandlegung ausschließen. Den Touristenstrom durch den Weltkulturerbeort hat das Feuer keineswegs gebremst.

Gut zwei Wochen nach dem Großbrand im Ortszentrum von Hallstatt können die Bewohner an einer weiteren Front aufatmen. Die Polizei hat nämlich bei ihren Untersuchungen am Brandort ausschließen können, dass das Feuer im Bereich von zwei Holzhütten an der Seestraße ...