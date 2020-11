Flachgauerin als Erste vor Ort: "Helfen ist mir in die Wiege gelegt worden"

Die 25-jährige Christina Braunstein ist zum First Responder beim Roten Kreuz in Faistenau geworden. Im Notfall ist sie als Erste zur Stelle.

Bescheidenheit dürfte eine der Tugenden von Christina Braunstein aus Faistenau sein, Hilfsbereitschaft eine weitere. Die 25-jährige Pflegefachassistentin im Seniorenheim St. Sebastian in Hof ist nun in ihrer Heimatgemeinde zu einem sogenannten First Responder beim Roten Kreuz geworden. Als solcher wird sie in einem Notfall von der Leitstelle alarmiert und trifft noch vor dem "normalen Rettungsdienst" beim Patienten ein. Durch diesen Zeitvorsprung aufgrund der geografischen Gegebenheiten könnten lebensrettende Maßnahmen schneller gestartet werden, so Roberta Thanner vom Roten Kreuz. Speziell die Anfahrtszeiten ...