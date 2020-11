Forderung nach rigorosem Lockdown: "Katastrophe, wenn nichts passiert"

Corona-Pandemie: Vier hochdekorierte Naturwissenschafter appellieren an die Regierung, sofort zu handeln - und ernten jede Menge Widerspruch.

Vier preisgekrönte Naturwissenschafter gingen am Montag an die Öffentlichkeit: Sie fordern im Kampf gegen das Coronavirus von der Regierung mit sofortiger Wirkung die Schließung von Schulen, Homeoffice vor allem in Unternehmen mit Großraumbüros sowie einen Mindestabstand von zwei statt einem Meter. Sollte nicht sofort ein rigoroser Lockdown erfolgen, so drohe schon in gut einer Woche eine derartige Überlastung der Spitäler, dass Ärzte Patienten unbehandelt sterben lassen müssen, hieß es in einer den SN vorliegenden Stellungnahme.

"Seit Mitte September ...