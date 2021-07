Frisch geschieden und voller Gegensätze: 99 Tage Probezeit für die Liebe von Hongkong bis Südafrika

Frisch geschieden und nicht auf der Suche nach neuer Liebe: So lernte Matthias seine Gesine kennen. Von zwei Gegensätzen, die sich anzogen.

Vermutlich hatte es einfach sein sollen mit ihnen. Hier Gesine, 40 Jahre alt, frisch geschieden und gerade in ihre neue Dachgeschoßwohnung gezogen, Single und frei nach einer schwierigen dreijährigen Ehe, in der sie auch mit Gewalt und Wegweisungen zu tun hatte. Dort Matthias (52), der Dirigent, der eben erst von einem zweimonatigen Gastspiel aus Seoul zurückgekommen war. Sie haben eine gemeinsame Bekannte, die an diesem 8. Mai 2018 in netter Runde in Wien etwas trinken gehen möchte.

"Und ...