Fundamentalisten dominieren Österreichs Muslimvereine

In einer neuen Analyse für die staatliche Dokumentationsstelle Politischer Islam wird im Detail aufgezeigt, wie weit verzweigt die Netzwerke fundamentalistischer Muslime in Österreich sind.

"In Österreich geht es also nicht mehr, wie in vielen anderen europäischen Ländern, um die Frage, wie verhindert werden kann, dass ausgerechnet Vertreter politisch-islamischer Organisationen als Vertreter der Muslime auftreten, sondern um die Frage, wie politische Entscheidungsträger/-innen damit umgehen, dass Vertreter politisch-islamischer Organisationen die Muslime im Land offiziell vertreten." So lautet der zentrale Befund des Historikers Heiko Heinisch aus Wien in seinem jüngsten Bericht für die Dokumentationsstelle Politischer Islam, die die Republik Österreich als unabhängigen Fonds eingerichtet hat.

...