Gegen die Mautbefreiung regt sich Widerstand

Die Reaktionen auf die geplanten Ausnahmen von der Mautpflicht auf grenznahen Abschnitten der Autobahnen sind zweigeteilt. In vielen betroffenen Orten wird eine Entlastung erwartet, aber vor allem in Vorarlberg und sogar in einer Schweizer Gemeinde regt sich Widerstand. In Salzburg protestiert die Gemeinde Grödig, dass ihre Wünsche nicht berücksichtigt wurden. Am Mittwoch stand der Beschluss im Nationalrat auf der Tagesordnung.

Bürgermeister Herbert Schober (parteifrei) aus Grödig kritisierte am Mittwoch im SN-Gespräch, die von ÖVP, Grünen und Neos beschlossenen Ausnahmen von der Vignettenpflicht gehe zu wenig weit. "Der mautfreie Korridor gehört auf der A10 bis Salzburg-Süd ausgedehnt, am besten noch weiter bis Puch-Urstein." Eine entsprechende Resolution habe die Gemeindevertretung bereits Anfang Oktober einstimmig beschlossen. Sie sei an den zuständigen Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) und auch die Salzburger Nationalratsabgeordneten weitergeleitet worden. Bürgermeister Schober: "Landesrat Schnöll unterstützt unser Anliegen. Ich sehe die Mautbefreiung bis Salzburg-Nord als ersten Schritt, aber der zweite Schritt Richtung Süden muss möglichst bald folgen." Grödig sei die erste Gemeinde gewesen, die im Sommer 2018 durch Fahrverbote des Landes vor Urlauberkolonnen geschützt wurde, die wegen der deutschen Grenzkontrollen am Walserberg durch das Ortsgebiet Grödig ausweichen wollten. Das System wurde - ähnlich wie in Tirol - vergangenen Sommer erfolgreich auf weitere Orte entlang der Tauernautobahn ausgedehnt.

Grödig wünscht sich weitere Autobahnanbindungen

Die Gemeinde Grödig wünscht sich langfristig zwei weitere Anbindungen an die Autobahn, um das langgezogene Gemeindegebiet am Fuß des Untersberges vom hausgemachten Durchzugsverkehr zu entlasten. Zuerst solle einmal verkehrstechnisch untersucht werden, was die Anbindungen in den Ortsteilen Eichet (mit Verbindung aus Salzburg-Gneis) sowie am Ende der Moosstraße bei Glanegg bringen würde. Darüber werde er demnächst auch mit Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) reden, sagte Schober. Derzeit sei das Problem, dass aus den nördlichen Ortsteilen von Grödig viel Verkehr bis zur Autobahnauffahrt Salzburg-Süd zwischen Anif und Grödig komme, um dann auf der Autobahn wieder in die entgegengesetzte Richtung Norden (Stadt Salzburg) zu fahren. "Wir müssen schauen, dass wir den Verkehr verstärkt auf die Autobahn bringen", betont Schober. Auch die Wirtschaftskammer Salzburg kann sich eine Ausdehnung der Mautbefreiung bis Salzburg Süd vorstellen, wie Kammerpräsident Manfred Rosenstatter erklärte.



Landesrat erwartet spürbaren Rückgang des Verkehrs am Kleinen Walserberg

Rund ein Viertel aller Fahrzeuge, die derzeit vom kleinen Walserberg in Richtung Stadt Salzburg rollen, sind nach Schätzungen des Landes Salzburg Mautflüchtlinge. "Wir gehen von 20 bis 30 Prozent aller Tagestouristen aus, die bei uns auf der Landesstraße unterwegs sind, weil sie dieses kurze Stück zu ihrem Zielort nicht auf der Autobahn zurücklegen wollen", sagt dazu Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) laut ORF Salzburg. Die Mautbefreiung solle vor allem auch den Ausweichverkehr durch die Stadt reduzieren. "Wir erhoffen uns, dass wir in den betroffenen Gebieten im Stadtgebiet - Liefering, Innsbrucker Bundesstraße, Münchner Bundesstraße - eine wesentliche Erleichterung für die Anrainer erzielen", so Schnöll.

Hohenems droht mit Abfahrtsverboten von der Autobahn

Die heftigsten Proteste kommen aus der Vorarlberger Stadt Hohenems, die im Bezirk Dornbirn an der Grenze zur Schweiz liegt. Dort soll die Mautbefreiung - von Deutschland kommend ab dem Grenzüberganz Hörbranz bei Bregenz - enden. Daher wird befürchtet, dass Mautflüchtlinge künftig dann durch die Stadt Hohenems (rund 16.500 Einwohner) ausweichen könnten. Bürgermeister Dieter Egger (FPÖ): "Wir werden alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel prüfen und gegen den Parlamentsbeschluss, so er gefasst wird, vorgehen." Konkret geht es neben Demonstrationen um Abfahrtsverbote von der Autobahn, die die Stadt im dicht besiedelten Rheintal auf Gemeindestraßen verordnen könnte. Die Betroffenheit sei auch in den anderen Autobahnanrainergemeinden Altach, Götzis, Dornbirn und Lustenau groß, betonte Egger. "Hier wird buchstäblich über eine Region mit 100.000 Anwohner drübergefahren", so kritisierte er die schwarz-grüne Landesregierung in Bregenz.

"Grüne winken klimaschädliche Maßnahmen durch"

In Lustenau hat der Protest noch einen anderen Grund: Dort (und in Feldkirch) wurden 2017 die EU-Grenzwerte für die Luftqualität, konkret bei Stickoxiden, nicht eingehalten. Daher läuft ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Österreich - ähnlich wie in Salzburg wegen überhöhter Stickoxidwerte, das zum umstrittenen "Luft-80er" auf der A1 zwischen Salzburg-West und Salzburg-Nord führte. "Die aktuelle Entscheidung zur Mautbefreiung würde die Lage nur weiter verschärfen", warnt der Hohenemser Bürgermeister Egger. Es sei "bizarr", dass emissionssteigernde und klimaschädliche Maßnahmen "ausgerechnet von grünen Parteien auf Landes- und Bundesebene durchgewunken werden".

FPÖ-Obmann Hofer kritisiert "Emmentaler-Politik" bei der Autobahnmaut

Die Grünen hätten mit der Unterstützung des ÖVP-Antrags zur Vignettenbefreiung auf fünf heimischen Autobahnabschnitten den ersten Schritt für die Destabilisierung des Vignettensystems gesetzt, kritisierte FPÖ-Obmann Norbert Hofer am Mittwoch. Die Freiheitlichen hatten ein Pilotprojekt im Raum Kufstein ins Spiel gebracht. Die ÖVP habe mit Unterstützung der Grünen ihre "Emmentaler-Politik" begonnen, so Hofer: "Dass es jetzt in Vorarlberg eine breite Front gegen die im Antrag formulierte Vignettenbefreiung auf der A14 zwischen Hörbranz und Hohenems gibt, passt gut ins Gesamtbild dieser Aktion." Der FPÖ-Chef und ehemalige Verkehrsminister warnt davor, dass die Pläne ein großes Loch ins Budget des Autobahnbetreibers Asfinag reißen würden. Die Folge: Wichtige Ausbau- und Instandhaltungs- sowie Lärmschutzprojekte müssten deshalb nach hinten verschoben oder gänzlich gestrichen werden. Auch der vom Land Tirol befürwortete Tschirganttunnel auf der Fernpassstrecke könnte fallen.

Verkehrsminister warnt vor Einnahmenverlusten in Millionenhöhe

Verkehrsminister Andreas Reichhardt hatte in einem Bericht zum Thema Autobahnmaut, den er auf Wunsch des Nationalrates im Oktober vorlegte, vor Ausfällen von Mauteinnahmen in Millionenhöhe gewarnt. Würden sämtliche Wünsche der vergangenen 15 Jahre berücksichtigt, wären es rund 15 Prozent des vignettenpflichtigen Straßennetzes, der Ausfall würde 75 Millionen Euro (Preisbasis 2018) im Jahr bedeuten. Für die - am Montag im Budgetausschuss bereits beschlossenen - Ausnahmen bei Kufstein, Bregenz und Salzburg wurden Mindereinnahmen von 28 Millionen Euro berechnet. Dazu kommen noch die vorgesehenen Ausnahmen auf der Linzer Stadtautobahn für die in Bau befindlichen Bypassbrücken bei der Voestbrücke sowie bis zum Vollausbau der Linzer Stadtautobahn mit dem Anschluss an die Mühlkreisautobahn. Diese sind bis zur Fertigstellung der neuen Donaubrücke in Linz bzw. des Knotens Linz/Hummelhof vorgesehen. Reichhardt hatte dem Parlament anstatt Mautausnahmen vorgeschlagen, den Ausweichverkehr durch eine Ausdehnung der Vignettenpflicht auf niederrangige Straßen bzw. Fahrverbote wieder auf die Autobahnen zu bringen.

In Deutschland freut man sich über die Mautbefreiung

In Deutschland sind die Reaktionen auf den am Montag überraschend zustande gekommenen Beschluss der ÖVP mit den Grünen und den Neos naturgemäß positiv, denn hauptsächlich werden deutsche Autofahrer von den Ausnahmen profitieren. Überhaupt ist Maut in Deutschland eines der größten Reizthemen, wie sich im Sommer anlässlich der Abfahrverbote von der Inntal- und Brennerautobahn in Tirol sowie an der Tauernautobahn an Reisewochenenden gezeigt hat. Schon die Ankündigung des Tiroler Landeshauptmannes Günther Platter (ÖVP), auch in der Wintersaison solche Fahrverbote zum Schutz der Ortsdurchfahrten zu verhängen, hatte im Oktober genügt, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Landsleute gleich zu einem Österreich-Boykott beim Winterurlaub aufrief. Nun sprach Söder am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München von einem "positiven Signal". Die Mautbefreiung einzelner Strecken wäre zwar nicht die Lösung aller Probleme, aber: "Wenn es so wäre, würde ich mich freuen darüber."

Auch der deutsche Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nahm für sich in Anspruch, er habe zu der nun in Österreich auf den Weg gebrachten Lösung beigetragen. Dafür kritisierte ihn die Zeitung "Der neue Tag" aus Weiden in der Oberpfalz am Mittwoch: "Das deutsche Maut-Desaster schwebt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Die Verträge, die der CSU-Politiker mit einem Konsortium vor dem Aus für das Projekt geschlossen hatte, sind eine millionenschwere Verschwendung. Es ist deshalb schon ein wenig absurd, wenn sich ausgerechnet Scheuer die jetzt bevorstehende Mautbefreiung an der österreichischen Grenze als seinen Erfolg verkauft. Manchmal ist es besser zu schweigen, das gilt auch für den flotten ,Andi'."