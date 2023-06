Geplanter Anschlag auf Wiener Regenbogenparade verhindert

Drei junge Männer sollen einen Anschlag auf die 27. Regenbogenparade für LGBTIQ-Rechte geplant gehabt haben, die am Samstag in Wien stattgefunden hat. Die Verdächtigen im Alter von 14, 17 und 20 Jahren seien vor Beginn der Veranstaltung, die rund 300.000 Menschen besuchten, festgenommen worden, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Bis zu 300.000 nahmen am Samstag an der Wiener Regenbogenparade teil