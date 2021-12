Gericht beschränkt das Abkassieren bei Falschparken

Viele Autofahrer haben sich schon geärgert, wenn sie Hunderte Euro für eine kleine Besitzstörung zahlen sollten. In einem Fall in Wien hat nun nach einer Klage des Vereins für Konsumenteninformation erstmals ein Gericht in Österreich die Kosten dafür beschränkt, die für Falschparken auf privaten Grundstücken in Rechnung gestellt werden dürfen. Es ging um einen Behindertenparkplatz auf einem Spitalsareal.

SN/stefanie schenker Unternehmen schützen sich vor Falschparkern. Erstmals beschränkte nun ein Gericht die Kosten, die für derartige Besitzstörungen verrechnet werden dürfen (Symbolbild).