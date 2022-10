Geschädigte im Baukartell planen Schadenersatzklagen

Nach Geldstrafen in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe gegen mehrere Baufirmen bereiten Länder und Gemeinden Schadenersatzklagen vor. Auch hier geht es um enorme Summen.

Über Absprachen am Bau wurde immer geredet, nur Beweise gab es kaum. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) bereitete hier - noch unter der Leitung des Salzburgers Theodor Thanner, der sich im November 2021 mit 61 Jahren zurückzog - das Feld in den vergangenen Jahren konsequent auf. Die Hausdurchsuchungen dafür, bei denen rund 70.000 Schriftstücke sowie 57 Terabyte an IT-Daten sichergestellt wurden, fanden bereits 2017 und 2018 statt. Die BWB konnte viele Verdachtsmomente bestätigen: In großem Stil wurden Preise abgesprochen, der Markt aufgeteilt ...