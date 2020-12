Das System Notausgang. Oft muss man nur den Blickwinkel ändern und erkennen: Unser Glück gelingt nur in der Zuneigung zu allen Menschen - weltweit.

Glück ist eigentlich immer irgendwie. Man muss nur den richtigen Zugang finden. Oder den richtigen Notausgang. Darüber berichtet der weise Schriftsteller Alexander Kluge in einem "Spiegel"-Gespräch. Da erinnert er an eine Anekdote von Marcel Proust, der sich während eines öden Boulevardstücks in einem Pariser Theater auf die Suche nach seiner verlorenen Zeit gemacht hat und blassblau glimmernde Lichter an manchen Türen fand. Diese markierten die Notausgänge. Dieses nun erhaltene Wissen habe ihn mächtig aufgebaut, denn sollte ein Brand ausbrechen, so ...