Handel mit Haifleisch: Österreich liegt im weltweiten Spitzenfeld

Nicht in Asien, sondern in Europa wird am meisten mit Haifleisch gehandelt. Österreich liegt bei Importen weltweit im Spitzenfeld.

Die Umweltschutzorganisation WWF ließ Forscher mehrerer Universitäten in Spanien statistische Daten über den internationalen Handel mit Hai- und Rochenprodukten auswerten. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch anlässlich des internationalen Tags, um das Bewusstsein für die Gefährdung der Haie zu verbessern, veröffentlicht. Sie waren vielfach selbst für Fachleute überraschend, wie Simone Niedermüller, Meeresexpertin des WWF Österreich, erklärt. In den acht Jahren von 2012 bis 2019 wurden demnach etwa 200 Tonnen an Haiprodukten nach Österreich importiert. Der Wert betrug 2,7 Millionen ...