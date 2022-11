In der südlichsten Stadt der Welt hat die Oberösterreicherin Anna die Liebe gefunden

Von Vöcklabruck nach Feuerland für ein Jahr: Geworden ist für Anna viel mehr daraus. "Hoffentlich bleibst net dort!", hat die Mama noch gesagt.

13.700 Kilometer. So groß ist laut Google die Distanz zwischen Anna Baldingers Heimatort Ungenach bei Vöcklabruck und ihrem derzeitigen Wohnort Puerto Williams auf der Insel Navarino in Chile. Falls Sie jetzt ihren alten Schulatlas auspacken, um nachzusehen, wo diese Insel liegt: Sie finden sie am südlichsten Zipfel Südamerikas. Vermutlich besser bekannt ist die Inselgruppe, zu der Navarino gehört: Feuerland.

Auf Navarino gibt es genau einen besiedelten Ort, und das ist Puerto Williams. Die Stadt behauptet von sich, die ...