In Salzburg kommt es zum Prozess um einen Millionenbetrug mit Gold

Einer der größten Anlagebetrugsfälle seit Jahren in Österreich kommt im März in Salzburg vor Gericht. Verkauft wurde ein Sparplan mit Edelmetallen, mehr als 2000 Kunden sind geschädigt. Verantworten müssen sich die beiden Ex-Geschäftsführer der Firma Goldprofessionell.

Es klang verlockend - in monatlichen Sparbeträgen schon ab 50 Euro könne man sich ein kleines Vermögen in Gold oder Silber aufbauen und am Ende könne man wählen, ob man das Edelmetall haben wolle oder doch den Gegenwert in Geld. Das Geschäftsmodell der Firma Goldprofessionell mit Sitz in Wals-Siezenheim wurde auch damit beworben, dass die Veranlagung bei dem Unternehmen mit Zentrale in der Schweiz so sicher sei wie ein staatlich geförderter Bausparvertrag.

Einige Jahre lief das 2010 begonnene ...