Justizwache: Personal steht stark unter Druck

Der Chef der Justizwache-Gewerkschaft fordert 400 neue Posten, das wären über ein Zehntel mehr. Das Ministerium hält das für übertrieben.

Am Landesgericht Krems wird demnächst einem Häftling der Prozess gemacht, dem ein Mordversuch an einem Justizwachebeamten vorgeworfen wird. Bei der Attacke mit einem an der Spitze zugeschliffenen Besteckmesser, die Ende 2020 verübt worden war, wurde der Beamte nur durch Glück und wegen seiner geistesgegenwärtigen Reaktion nicht verletzt. Der erste Stich traf demnach den Schutzhelm des Beamten einer Einsatzgruppe, den zweiten konnte der Justizwachebeamte abwehren. Vor einem Geschworenengericht muss sich der Häftling, der später von Krems-Stein in die Grazer Haftanstalt Karlau ...