Keine großen Familienfeiern zu Ostern: Neuer Erlass regelt häusliche Zusammenkünfte

Rechtzeitig vor Ostern hat das Sozialministerium seine Vorgaben zu häuslichen Zusammenkünften in Zeiten der Corona-Pandemie konkretisiert. Laut einem am Samstag veröffentlichten Erlass werden Treffen in einem geschlossenen Raum, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben, untersagt. An Begräbnissen dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen, an Hochzeiten fünf.

Der Erlass des Gesundheitsministeriums erging an die Landeshauptleute. Diese sollen die Bezirksverwaltungsbehörden anweisen, die privaten Zusammenkünfte bis auf Weiteres zu untersagen. Die Anweisung ist vor allem in Zusammenhang mit Ostern zu sehen. Die Bundesregierung empfahl zuletzt, auf Osterfeiern im großen familiären Rahmen aufgrund der Bedrohung durch das Coronavirus in diesem Jahr zu verzichten.

Ausdrücklich erwähnt wird auch, dass Begräbnisse nur im "engsten Familienkreis" stattfinden dürfen. Befristet ist der Erlass mit 13. April, also Ostermontag.

Die FPÖ sieht in dem Erlass "ein Misstrauensvotum gegen die Bevölkerung" und den "Aufruf zur Vernaderung". Klubchef Herbert Kickl sprach am Samstag gegenüber der APA von einem "Erlass im Geiste der Blockwart-Mentalität". Missbrauch sei damit Tür und Tor geöffnet.

Corona-Anzeigen nach Grillfest und Drogenparty in Tirol

Eine Drogenparty in Reutte, eine privates Grillfest in Kematen und ein "Abgängiger" aus Scharnitz haben am Freitag zu drei Polizeieinsätzen in Tirol und insgesamt 14 Anzeigen nach dem Epidemiegesetz geführt. Im dritten Fall wurde ein Mann am Donnerstag abgängig gemeldet, der einem Streit mit seiner Freundin aus dem Weg gehen wollte. Per Polizeihubschrauber wurde die Suche nach ihm eingleitet.

Ärtzekammer kritisiert Info-Manko über Corona-Tests

Am Freitag wurde im Nationalrat beschlossen, dass Bürgermeister Informationen über Coronainfizierte erhalten können, nicht jedoch die behandelnden Ärzte. Von der Ärztekammer wird diese Regelung nun heftig kritisiert: "Wir haben schon vor zwei Tagen vehement gefordert, dass auch Ärztinnen und Ärzte während der Coronakrise entsprechend informiert werden", betonte Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres am Samstag. Informationen über den Infizierten-Status seien essenziell, um den betroffenen Patienten eine adäquate Behandlung und ein entsprechendes Monitoring anbieten zu können. Außerdem schützten die Informationen die betroffenen Ärzte sowie andere sich in Betreuung befindende Patienten vor einer Ansteckung mit Covid-19.

Sobotka für verpflichtende Corona-App

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) plädiert für eine Verpflichtung, die derzeit freiwillige "Stopp Corona App" des Roten Kreuzes zu nutzen. "Wenn evident ist, dass wir die Menschen schützen können und jeder Kontakt festgehalten wird, dann sage ich dazu Ja", sagte er laut Vorausmeldung im Nachrichtenmagazin "profil".

Volle Reisewarnung für vier weitere Länder

Das Außenministerium hat wegen der Coronavirus-Epidemie für weitere vier Länder eine volle Reisewarnung ausgegeben. Die höchste Sicherheitsstufe 6 gilt nun auch für Indien, Pakistan, Südafrika und Senegal. Vor allen Reisen wird aufgrund der raschen Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. Es wird dringend geraten - sofern noch möglich - zurückzureisen, hieß es am Samstag.

