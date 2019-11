Kickls Steckenpferd bleibt im Stall: Berittene Polizei ist Geschichte

Das Steckenpferd von Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ist endgültig Geschichte. Innenminister Wolfgang Peschorn verabschiedet sich nach eingehender Kosten-Nutzen-Berechnung vom millionenteuren Projekt.

Was sich längst abgezeichnet hat, wurde am Mittwochnachmittag offiziell verkündet: Die berittene Polizei, die sich seit Monaten in Warteposition befand, wird aufgelöst, gab Innenminister Wolfgang Peschorn nach umfangreicher Evaluierung von Kosten und Nutzen durch eine Expertengruppe bekannt. Damit bleiben die ...