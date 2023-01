4913 Kirchenaustritte in Salzburg im Jahr 2022: "Brauchen neue Glaubwürdigkeit"

Im Tiroler Teil der Erzdiözese stieg die Zahl der Kirchenaustritte im Verhältnis noch stärker an. In der ganzen Diözese traten 7403 Personen aus.

Die Zahl der Kirchenaustritte in der Salzburger Erzdiözese stieg im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr stark an. 7403 Personen traten im Vorjahr in Salzburg und dem angrenzenden Tirol aus der Kirche aus, 2021 waren es 6335. Im Bundesland Salzburg haben 4913 Personen die Glaubensgemeinschaft verlassen, im Jahr davor waren es 4460. In der Erzdiözese sieht man als Ursachen eine Distanz zur Kirche, die in Zeiten der Pandemie gestiegen sei, zudem sei die Entwicklung durch die Teuerung noch befeuert worden.

